Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’da öğrencilerden yüz yüze sınav karşıtı protesto

- Pakistan’da öğrencilerden yüz yüze sınav karşıtı protesto

Protesto gösterisinden detay

Polis Protesto Bild Öğrenciler Yüz Yüze 

-Öğrencilerin polise taş atması
-Yaralanan öğrenciler

( LAHOR ) LAHOR

- Pakistan'da korona virüs salgınında sınavların yüz yüze yapılmasına öfkelenen öğrenciler, protesto gösterisinde polisle çatıştı. Pakistan’ın Lahor kentinde öğrenciler kampüste eğitim uzaktan yapılmasına rağmen sınavların yüz yüze yapılmasını protesto etti. Korona virüs salgınında sınavların kampüste yapılmasına öfkelenen öğrenciler, polis ve güvenlik görevlileri ile karşı karşıya geldi. Polise taş atan göstericiler polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Çok sayıda öğrencinin yaralandığı eylemlerde, polis 5 öğrenciyi gözaltına aldı. Taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerin süreceğini bildiren öğrenciler, polisin uyarılarını dikkate almadı. Bir diğer protesto ise Ulusal Tekstil Üniversitesi’nde yapıldı. Protestocu öğrenciler yolu trafiğe kapattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement