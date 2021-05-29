Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Pakistan’da öğrenci protestosuna polisten gazlı müdahale

- Pakistan’da öğrenci protestosuna polisten gazlı müdahale

Protestodan görüntüler

İslamabad Göz Yaşartıcı Gaz Öğrenciler Yüz Yüze Öğrenci Protestosu 

-Detay

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan’ın başkenti İslamabad’da binlerce öğrenci, hükümetin Haziran’da mezuniyet sınavının yüz yüze yapılması kararını protesto etmek için sokaklara dökülürken, polis göstericilere gazla müdahale etti. Pakistan’da binlerce öğrenci, Eğitim Bakanlığının önümüzdeki Haziran ayının 3’üncü haftasında mezuniyet sınavının yüz yüze yapılması kararını protesto etmek için başkent İslamabad’da sokaklara döküldü. Öğrenciler, uzaktan eğitim gördüklerini belirterek, bu nedenle sınavların da çevrimiçi olarak yapılması için hükümete çağrıda bulundu. Hükümetin sınav kararına tepki gösteren öğrencilerin kentteki yolları trafiğe kapatması üzerine polis, gösteriye müdahale etti. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
127 Kişi Taşıyan Uçak Düştü!127 Kişi Taşıyan Uçak Düştü!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement