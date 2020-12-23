Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor

- Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor

protesto detay

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Protesto Muhalefet Partileri Hükümet Muhalefet Hükümet Karşıtı 


- Pakistan'ın Mardan kentinde muhalefet ve destekçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen protestoda Başbakan İmran Han'ın istifası istendi. Pakistan’da Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkede artan siyasi gerilim kapsamında Mardan kentinde muhalefetin önderliğinde binlerce kişi hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi. Bazı muhalefet partilerinin liderleri tarafından düzenlenen gösteride Başbakan İmran Han ve hükümetinin istifası talep edildi. Protestoda ayrıca, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler ise hiçe sayıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement