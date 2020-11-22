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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Pakistan’da motosikletçi kadınlardan konvoy

- Pakistan’da motosikletçi kadınlardan konvoy

-Kadın konvoyundan görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Başbakan Savaş Uçağı Motosikletçi Bağımsızlık Motosiklet Sürücüsü 


- Pakistan’ın Karaçi kentinde kadınlar, motosikletleri ile konvoy yaptı. Pakistan’da tabu olarak görülen kadın motosikletçiler, Karaçi kentinin sahilinde yer alan SeaView Yolu’nda bir araya gelerek konvoy yaptı. Bazı kadınların ise çocukları ile konvoya katıldığı görüldü.
Göstericiler, yaptıkları konvoy ile bağımsızlıklarını ve var olduklarını topluma göstermeyi amaçladıklarını ifade ettiler. Kadın Kalkınma Bakanı Shehla Raza yaptığı açıklamada, “Pakistan’da bir kadın savaş uçağı uçurabiliyorsa, başbakan olabiliyorsa neden motosiklet sürmesin” ifadelerini kullandı. Konvoya katılan motosiklet sürücüsü Madiha, iyi bir bisiklet sürücüsü olduğunu belirterek, yaklaşık 6 aydır motosiklet kullandığını ve kadınların bu deneyimi yaşaması gerektiğini aktardı. Madiha, “İnsanlar kızların bunu yapamayacağını söylüyor, bu iyi değil. Bu Sadece bir düşünce, neyin iyi, neyin kötü olduğu tamamen size bağlı” dedi.
Etkinliği organize eden Shazia ise yaptığı açıklamada, “Kadınlar evde oturamaz, kadınların otobüs duraklarında otobüs beklediklerini ve seyahat için ağır ücretler ödediğini gözlemliyoruz. Bu yüzden eğitimli kadınlar artık motosiklet sürebiliyorlar” ifadelerini kullandı.
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