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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Pakistan’da madencilere saldırı: 11 ölü

- Pakistan’da madencilere saldırı: 11 ölü

olay yerinden görüntü

Hastane Silahlı Saldırgan Maden Ocağı Kömür Madeni Saldırı 

-ambulansların gelişi
-detay

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Pakistan’da maden ocağında çalışanları kaçıran silahlı saldırganlar 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Machh kasabasında bulunan bir kömür madeninde çalışanlar, silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Polis, maden ocağının yakınlarında bulunan dağa kaçırılan madencilere silahlı saldırganlar tarafından ateş açıldığını ve saldırı sonucu 11 kişinin öldürüldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Düzenlenen operasyonun ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hindistan Başbakanı Imran Khan, saldırıyı kınayarak, saldırganların bulunması talimatı verdi.
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