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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’da lüks otelde patlama: 3 ölü, 11 yaralı

- Pakistan’da lüks otelde patlama: 3 ölü, 11 yaralı

Patlama sonrası otelden görüntüler

( BELUCİSTAN ) BELUCİSTAN

Bild Memur 


- Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan lüks bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta’da bulunan Serena Otel’de patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Polis memuru Nasir Malik yaptığı açıklamada, patlamanın otelin park alanında meydana gelmiş olabileceğini ifade ederken, patlamanın neden meydana geldiğinin henüz bilinmediğini aktardı. Malik, "Görevlilerimiz bunun bir bomba olup olmadığını veya ne tür bir cihaz olabileceğini belirlemek için çalışıyorlar" dedi.

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