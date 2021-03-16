Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Pakistan’da kömür madeninde patlama: 7 ölü

- Pakistan’da kömür madeninde patlama: 7 ölü

Olay yeri

Cenaze Maden Ocağı Kömür Madeni Gaz Sıkışması Sivil Savunma 

-Yıkılan maden
-Arama kurtarma çalışmaları

( BELUCİSTAN ) BELUCİSTAN

- Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından bölgeye ulaşan sivil savunma ekipleri, 17 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucu madendeki işçilerin cenazeleri çıkarıldı. Belucistan Maden Ocaklarından Sorumlu Shafqat Fayyaz, patlama sonucu maden ocağının büyük bir bölümünün çöktüğünü söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement