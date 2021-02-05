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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan'da Keşmir yürüyüşüne bombalı saldırı: 16 yaralı

- Pakistan'da Keşmir yürüyüşüne bombalı saldırı: 16 yaralı

OLA YERİ DETAY

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Polis Hastane Bombalı Saldırı Gesi Saldırı 


- Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" yürüyüşüne yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Sibi bölgesinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe bombası saldırı gerçekleştirildi.
Sibi polisinden Wazir Khan Marri, patlama sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Marri, 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti.
Patlamanın gerçekleştirildiği bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yerine ulaşan bomba imha ekibinin incelemeleri sürüyor.
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