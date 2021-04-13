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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- Pakistan'da ilk teravih kılındı

- Pakistan'da ilk teravih kılındı

- Pakistan'da sosyal mesafeye uyulmayan camilerden görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Teravih Namazı Toplantı 11 Ayın Sultanı 


- Pakistan'da Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılınırken, vatandaşların sosyal mesafe önlemlerine uymadığı görüldü.
Dünya genelinde Müslümanlar, 11 ayın sultanı Ramazan ayının sevincini yaşıyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Pakistan’da Ramazan ayında camilerde cemaatle namaz kılınmasına şartlı olarak izin verildi.
Ülkenin dört bir yanında ilk teravih namazı kılındı. Pakistan'ın Karaçi kentinde ise, teravih namazı için bir araya gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Peşaver’de yapılan toplantının ardından Pakistan’da Ramazan ayının yarın başlayacağı duyurulmuştu.
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