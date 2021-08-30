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- Pakistan’da hükümet karşıtı protesto
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Pakistan’da hükümet karşıtı protesto

- Pakistan’da hükümet karşıtı protesto

Protestodan görüntüler

Enflasyon Protesto Hükümet Muhalefet Hükümet Karşıtı 

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( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Pakistan’da Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protesto düzenlendi.
Pakistan’ın Karaçi kentinde 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protesto düzenlendi.
Ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı gösteride Başbakan Imran Khan’a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefet, PDM'nin iktidara gelmesi durumunda enflasyon, işsizlik ve diğer sorunlardan kurtulacağı vaadinde bulundu. PDM Lideri Mevlana Fazlur Rehman yakında çok sayıda hükümet karşıtı miting düzenleneceğini ve hükümete karşı ülke genelinde bir hareket başlatılacağını duyurdu. Öte yandan çok partili muhalefet ittifakı PDM, PTI liderliğindeki hükümeti devirmek amacıyla 20 Eylül 2020'de kurulmuştu.
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