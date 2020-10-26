- Pakistan’da Fransa protestosu

-Bangladeş’ten protesto görüntüleri



( KARAÇİ ) KARAÇİ



- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam karşıtı ifadelerinin ardından Pakistan ve Bangladeş’te protesto edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Fransa’ya karşı Ürdün, Katar ve Kuveyt’in boykot başlatmasının ardından pek çok ülkede Fransa karşıtı protestolar başladı.

Fransız ürünlerini protesto eden Pakistan halkı, Fransa karşıtı eylemlere katıldı.

“Fransa’ya ölüm” sloganları atan Pakistanlılar, Macron’u kınadı. Pakistan’ın yanı sıra Bangladeş’te de binlerce kişi sokaklara akın ederek Fransa’yı protesto etti. Bangladeş’in Gaziour bölgesinde toplanan binlerce kişi Fransa ve Macron karşıtı sloganlar attı.



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