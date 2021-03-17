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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı

- Pakistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı

Yangından görüntüler

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Fabrika Hastane Çamaşır Makinesi Yangına Müdahale Trol 


- Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Pakistan'ın Pencap eyaletinin Gujranwala kentindeki bir motosiklet ve çamaşır makinesi fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sonucu alevler saatler sonra kontrol altına alınabildi. Fabrikanın yakınındaki bir bina da alevlerin sıçraması sonucu hasar gördü. Yangında yaralanan 2’si ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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