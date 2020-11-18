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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü, 40 yaralı

- Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü, 40 yaralı

çatısı çöken ev

Düğün Evi 

-çalışmalar
-detay

( PEŞAVER ) PEŞAVER

- Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde en az 100 kişinin bulunduğu bir düğün evinin çatısının çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Parachinar'da yer alan bir düğün evinin çatısı çöktü. Bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer çöken çatının altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun düğün merasimi için evde bulunan kadın ve çocukların olduğunu ifade etti.
Kurtarma görevlileri, en az 100 kişinin bulunduğu evden 50 kişinin sağ olarak çıkarıldığını aktardı.
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