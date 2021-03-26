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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan'da 'Diriliş Ertuğrul' sevdası gençleri sinemacı yaptı

- Pakistan'da 'Diriliş Ertuğrul' sevdası gençleri sinemacı yaptı

gençlerin çektikleri sahnelerden detaylar

( SWAT ) - Pakistan'da "Diriliş Ertuğrul" sevdası gençleri sinemacı yaptı SWAT

İzlenme Rekoru Rekor Çekim Amatör 


- Pakistanlı gençler büyük ilgiyle takip ettikleri "Diriliş Ertuğrul" dizisini ellerindeki kısıtlı imkanlarla Odigram köyünde çekmeye başladı.
Pakistan'da izlenme rekoru kıran "Diriliş Ertuğrul" rüzgarı sürüyor. Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat kentinde gençler, kendi imkanlarıyla kurdukları amatör sette Diriliş Ertuğrul dizisini çekmeye başladı.
Gençler, Odigram köyünde gerçekleştirilen çekimlerde, daha önceden diziden esinlenerek ürettikleri ceket, kılıç, balta ve ceketleri kullanıyor. Swat sakinleri de kısıtlı imkanlarla çekim yapan gençlere destek oluyor. YouTube üzerinden hesap açan Diriliş Ertuğrul sevdalısı gençler, çektikleri bölümlerden bazı sahneleri paylaşırken, ilerleyen dönemlerde ise "Pakistani Ertuğrul" ismiyle tüm sahneleri paylaşmayı planlıyor. Dizi, Türklerin Anadolu topraklarını Bizanslılardan ve Moğollardan geri alma savaşını konu alıyor.
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