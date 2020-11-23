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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Pakistan’da Covid-19 can kabı sayısında günlük rekor

- Pakistan’da Covid-19 can kabı sayısında günlük rekor

Pakistan sokaklardan genel görüntü

Hastane Toplantı Kapalı Mekan Kullar Öğrenciler 

-Hastane önlerinden görüntü
-Okul girişlerinde öğrencilerin ateşinin ölçümesi
-Detaylar

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Pakistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu salgının başlangıcından bu yana günlük ölü sayısında rekor kırıldı. Pakistan’da korona virüs kaynaklı can kaybı sayısında rekor kırıldı. Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüs nedeniyle son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 7 bin 696’ya yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte 2 bin 756 vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 376 bin 929 oldu. Pakistan Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, ülkede korona virüs vakalarının artması nedeniyle tüm okulların 10 Ocak 2021'e kadar kapalı kalacağını açıkladı.
Salgının kontrol altına alınması amacıyla, sinema ve tiyatroların kapatılması, kapalı mekanlardaki düğünler ile halka açık toplantıların yasaklanması gibi kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu. Sind eyaletindeki Karaçi şehrinde hastanelerinin yoğun bakım servislerindeki yatakların yarısının dolduğu ve durumun endişe verici olduğu belirtildi. Şehirdeki en az 5 hastanenin hasta kabul edemediği ve hastaları başka hastanelere sevk ettiği öğrenildi.
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