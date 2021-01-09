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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Pakistan'da boya fabrikasında dev yangın

- Pakistan'da boya fabrikasında dev yangın

yangın detay

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Boya Fabrikası Yükselen Yangına Müdahale 

-fabrikadan yükselen yoğun duman
-alevler
-söndürme çalışmaları

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir boya fabrikasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Alevler tüm fabrikayı sararken, 12 itfaiye aracı ile yangına müdahale ediliyor. Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki bir boya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika binası içinde çok sayıda kişinin mahsur kaldığı aktarılırken, kurtarma ekiplerinin tahliye çalışmalarına başladığı bildirildi.
Çıkan yangında şu ana kadar 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir itfaiye görevlisi, "Yangın kontrolden çıktı. Çünkü fabrikada yangını körükleyen büyük miktarda benzin ve tiner var" dedi.
Yetkililer kent genelindeki istasyonlarda alarm durumuna geçildiğini duyururken, tüm fabrikayı saran ve yakındaki binalara yayılmasından korkulan yangına 12 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ifade edildi. Yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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