- Pakistan’da binada patlama : 5 ölü, 28 yaralı



- Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan bir binada patlama meydana geldi. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Gulshan-Eıqbal bölgesinde bulunan bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken 7 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Binanın 2. katında olan patlama nedeniyle mahallede büyük hasarlar oluştu. Çevrede park halinde bulunan bazı araçlar kullanılmaz hale geldi ve komşu binaların camlarının kırıldığı öğrenildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken polis ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. Sindh eyaleti siyasi lideri olan Syed Murad Ali Shah yerel yetkililerden kaza ilişkin bir rapor istedi.



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