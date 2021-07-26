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- Pakistan’da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Pakistan’da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu

- Pakistan’da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Yaşanan trafik yoğunluğu

Tedbirler Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Ziyaretçiler Hükümet 

-Bölgeden detay

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan’da bayram tatili için binlerce kişinin Kaghan Vadisi’ne akın etmesi nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Pakistan'da bayram tatilinde binlerce Pakistanlı Khyber Pakhtunkhwa bölgesinin Mansehra kentine bağlı Kaghan Vadisi’ne akın etti. Tatil fırsatını değerlendiren yüz binlerce araç yolları tıkadı ve bölgede trafik sıkışıklığına neden oldu. Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sene Kurban Bayramı tatili sırasında 700 bin kadar aracın bölgeye giriş yaptığı ifade edildi. Mansehra Emniyet Müdürü Asif Bahadur, "Bayram tatilinin beşinci gününde bile yüksek sayılarda doğa sever bölgeye gelmeye devam ediyor. Vadiye rekor sayıda turist gelmesine rağmen trafik akışını yönetmek için polis gerekli çabaları sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Kaghan Vadisi'ndeki Otelciler Derneği Başkanı Hussain Deen ise “Otel ve restoranları dolu. Otellerin yanı sıra ziyaretçiler de hükümet tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirleri uyguluyor” ifadelerini kullandı.
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