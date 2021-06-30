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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’da AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının bulunmaması protesto edildi

- Pakistan’da AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının bulunmaması protesto edildi

Protestolardan detay

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

İslamabad Karantina Protesto Başkent Aşılama 


- Pakistan’da yüzlerce kişi, toplu aşılama merkezinde AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech korona virüs (Covid-19) aşıları bulunmamasını protesto etti. Pakistan’ın başkenti İslamabad’taki toplu aşılama merkezinde AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech korona virüs (Covid-19) aşılarının bulunmaması krize yol açtı. Denizaşırı ülkelerde yaşayan Pakistanlılar, AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarını yaptırmadıkları için söz konusu ülkelere girişlerine izin verilmediğini belirterek, seslerini duyurmak için yolları kapattı. Pakistan, Çin’den gönderilen Sinopharm, CanSinoBio ve Sinovac aşılarını alarak, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları için anlaşma imzalamamıştı. Bu da Suudi Arabistan'da çalışan on binlerce Pakistanlı için büyük bir sorun haline gelmişti. Dünya genelinde çok sayıda ülke, aşılanmayanların girişlerine izin vermeyi durdurarak, yalnızca AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarını kabul ediyor. Pakistan'dan doğrudan seyahati yasaklayan Suudi Arabistan, yalnızca AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarını onayladı. Bu aşıları yaptıramayan Pakistanlıların kendilerini karantinaya alması gerekirken, birçoğu karantinanın maliyetini karşılayamayacaklarını belirtiyor.
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