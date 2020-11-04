- Pakistan’da 24 saatte koronadan 18 kişi öldü



- Pakistan’da korona virüs vakaları artmaya devam ederken, son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC), son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybederken, bin 313 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülke genelinde toplam can kaybı 6 bin 867 olurken, vaka sayısı 337 bin 573’e yükseldi. Pakistan Federal ve eyalet yetkilileri korona virüsün yayılmamasına yönelik tedbirlere uyulması uyarısı yaptı. Pakistan Başbakanı İmran Khan halka seslenerek yeni bir karantina kararının uzak olduğunu belirtirken, bütün gerekli önlemleri uygulamanın önemini vurguladı.



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