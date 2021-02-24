Pakistan Başbakanı İmran Han Sri Lanka'da

- Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ile görüşmesi - Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa ile görüşmesiPakistan Başbakanı İmran Han, Sri Lanka ’da gerçekleştirdiği 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Mahinda Rajapaksa ile görüştü.
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