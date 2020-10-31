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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Paket siparişini yetiştirmek isterken kaza yaptı

Paket siparişini yetiştirmek isterken kaza yaptı

Yaralı motosiklet sürücüsünün ambulansa alınması

Motosiklet Sürücüsü 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan İlçesinde motosikletli bir paketçi siparişi yetiştireyim derken otomobil ile çarpışarak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü paketçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Saimbeyli Caddesi Kozan Lisesi civarında meydana geldi. Zafer Baz idaresindeki 01 AFT 306 plakalı paketçi motosikleti ile Hazar Akalı idaresindeki 01 AFP 721 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikiliniğine kaldırıldı. Kazada hasar gören motosiklet ve üzerindeki sipariş döner paketleri çevredeki vatandaşların yardımı ile kaldırıma kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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