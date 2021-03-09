-Sevil Erpolat’ın tabloları işlemesi.

-Erpolat’ın açıklaması.

-Detaylar.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’da sanatçı Sevil Erpolat tarafından üretilen ’Padişah kaftanı desenli tablolar’ büyük rağbet görüyor. İş yerinde asırlık desenleri kumaş üzerine işleyerek bir ilki gerçekleştiren Sevil Erpolat, padişah kaftanı desenli hediyelik ve ev eşyası tablolarının Türkiye’nin dört bir yanından alıcısıyla buluştuğunu kaydetti.

Erpolat, Kütahya’nın köklü bir ailesinden aldığı Osmanlı padişahı kaftanındaki deseni uzun süre inceledikten sonra hediyelik tablolara aktarmayı planladığını belirterek, "Kaftan üzerindeki sade ama çok etkileyici deseni orijinaline uygun olarak işlemeyi başardım. Desenin kumaş üzerine işlenmesi güzelliğine güzellik kattı. Atölyemde bu deseni orijinaline uygun olarak işlemektedir. Atalarımız yaptığı desenleri günümüze kadar taşımanın ayrı bir mutluluğu var" dedi.

9 yıldır el sanatları işiyle uğraştığını anlatan Sevil Erpolat, "Hobi olarak başladığım bu işi gün geçtikçe ilerlettim. İlk zamanlar hobi evimizde amatörce yaptığım bu ürünleri zaman geçtikçe aldığım eğitimler sayesinde daha profesyonel yapmaya başladım. Daha sonrasında 2018 yılında Kütahya’da ilk kişisel sergimi açtım, bunların yanı sıra gün geçtikçe ürün yelpazemi genişlettim, kişiye özel tasarımlar, gelin damat ürünleri, ev dekorasyon ürünleri, kaftan tablolar, yöresel ve geleneksel ürünlerimi de katarak ürün yelpazemi genişlettim" diye konuştu.

(EFE-Y)



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