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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
PADERBORN - Türkiye-Moldova milli maçına doğru - Roberto Bordin

PADERBORN - Türkiye-Moldova milli maçına doğru - Roberto Bordin

- Moldova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Bordin'in basın toplantısı - Moldova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Bordin:"Bizim açımızdan yarın zor bir maç olacak"PADERBORN (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın yarın Almanya 'da özel maçta karşılaşacağı Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Bordin, zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.

Bordin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası tecrübesi bulunan birçok oyuncuya sahip olduğunu belirtti.
İyi bir maç oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden İtalyan teknik adam, "Bizim açımızdan yarın zor bir maç olacak. Türkiye, İtalya ile oynamadan önce son hazırlık maçını bize karşı oynayacak. Bu, onlar için turnuva öncesi son test anlamına geliyor. İzlemesi keyifli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında İtalya ile oynayacağı karşılaşma için, "Kesinlikle ilginç bir maç olacağını düşünüyorum." diyen Bordin, "Turnuva başlamadan önce herkes eşit şansa sahip. Kim daha iyi mücadele ederse, kim daha iyi çalışırsa onun ilerleyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Ay - yıldızlılar, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında yarın TSİ 20.00'de Benteler Arena'da Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Yıldızlı Uluslararası Hazırlık Maçı 

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