Öztrak: 'Devlette kariyer merdivenlerini hak ederek adım adım tırmandık'
Öztrak: "Devlette kariyer merdivenlerini hak ederek adım adım tırmandık" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
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