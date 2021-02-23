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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Mert Yaşar, adliyeye sevk edildi

- Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Mert Yaşar, adliyeye sevk edildi

Zanlının sağlık kontrolünden çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Trol 


- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle dün gece Eyüpsultan'da gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yaşar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (ÖFA
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