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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi

Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi

- Havadan Yılkı atlarının görüntüsü

Sosyal Medya Özgürlük Akalan Hayvan Irak 

-- Fotokapandan kurtların görüntüsü

( BURDUR -DRONE)- Kurt sürüsü fotokapana yakalandı BURDUR

- Burdur'da Aziziye ve Bucak Kestel yaylalarında yaşayan ve özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen onlarca Yılkı Atı, havadan görüntülendi. Özellikle kış aylarında aç kalmamaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve köylüler tarafından yem bırakılan atlar, vadide görsel şölen oluşturuyor. Burdur’da yaban hayatının özgür hayvanı olarak bilinen ve pek görüntülenemeyen Yılkı Atları, bölgede gezintiye çıkan bir vatandaş tarafından drone ile havadan görüntülendi. Aziziye ve Bucak Kestel Yaylalarında yaşayan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye yakın yerlerde yaşayan köylülerce, özellikle kış aylarında aç kalmamaları amacıyla atlara yem bırakıldığı öğrenilen Yılkı Atlarının görüntüsü görsel şölen oluşturuyor. Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nce yaklaşık 9 yıldan bu yana kent yaban hayatının araştırması kapsamında, bölgede yaşayan memeli türleri fotokapan cihazlarıyla görüntüleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü, Burdur’da yaşayan kurtları fotokapan ile görüntüledi. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında Burdur'un Kurtları başlığıyla paylaştığı görüntülerde doğal yaşam alanlarında yemek arayışı içinde olan kurtların sürü halinde gezdikleri ve oyun oynadıkları görülüyor.
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