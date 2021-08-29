-Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler konuşma

-Ahmet Akın konuşma

-sahne detayları

-kurdela kesim töreni



( BALIKESİR ) Özgür Özel: “Aşı imkanı olan herkes ay değil, gün değil, saat geçirmeden aşısını olsun"- 31. Burhaniye Ören Kültür Ve Sanat Festivali başladı- CHP Grup Başkan Vekil Özgür Özel'den aşı çağrısı- Özgür Özel “Eğer aşıya kavuşmuş olmasaydık, bu sene Ağustos ayında 30 bin kişi ölmüş olabilirdi. Bu meselenin şakası yok.” BALIKESİR



- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Burhaniye Ören Kültür ve Sana Festivali düzenlenen tören ile başladı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel “Eğer aşıya kavuşmuş olmasaydık, bu sene Ağustos ayında 30 bin kişi ölmüş olabilirdi. Bu meselenin şakası yok.” Dedi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "31. Burhaniye Ören Kültür ve Sanat Festivaline hoş geldiniz.” dedi.

Pandemiden dolayı zor günlerden geçildiğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın düzenlenen bu tür organizasyonların moral olduğunu söyledi.



Festivalin açılış töreninde 'Aşı olun' çağrısı yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel “Aşı imkanı olan herkes ay değil, gün değil saat geçirmeden aşısını olsun. Vurulduğu aşıdan sonra verilen randevuya gün değil, dakika geçirmeden herkes gitsin. Onun dışındaki bütün kurallara da hep beraber riayet edelim. Geçen sene Ağustos ayının ilk 25 gününde 472 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sene 3 bin 880 kişi hayatını kaybetti." Özgür Özel aşı olayının şakası olmadığı ifade ederek “Eğer aşıya kavuşmuş olmasaydık, bu sene Ağustos ayında 30 bin kişi ölmüş olabilirdi. Bu meselenin şakası yok. Bir dayanağa dayanmayan safsatalara terk edilecek asla ve asla bir gerçekliğimiz yok. Bundan sonraki süreçte de zaten bizim seçmenimizin bilime saygılı, akılcı ve safsatalara prim vermeyen bir tutumu var. Bu konuda duyarlılığı çok daha fazla yükseltelim.”dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini keserek stantları gezdi. (EME-

