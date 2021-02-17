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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Özgür atların kar keyfi

Özgür atların kar keyfi

Atların gezdiği anlar

Özgürlük Ziyaretçiler Başkent Yağan Sokak Hayvanları 

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( ANKARA - ÖZEL) ANKARA

- İzmir'de fayton ulaşımından çektirildikten sonra Altındağ Belediyesi tarafından sahiplenilen ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nde huzurlu bir yaşam süren atlar, başkentteki karın keyfini çıkardı. Yıllarca fayton çektirildikten sonra özgürlüklerine kavuşan fayton atları, Altındağ Belediyesi’ne ait Altınköy Açık Hava Müzesi’nde neşe dolu anlar yaşadı. Başkente yağan karın tadını çıkaran atlar, görenleri büyüledi. "Atların evi artık burası" Altındağ'daki sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları koruma konusunda büyük özveri gösterdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, faytonculuktan kurtulan atların evinin artık Altındağ olduğunu ifade etti.
Başkan Balcı, "Haflinger cinsi 2 erkek, 4 dişi toplam 6 atın evi artık Altındağ. Hepsi Avusturya kökenli oldukça değerli ve özel atlar. İzmir'de faytonculuk yasaklanınca sahip çıkıp, korumamız altına almıştık. Altındağ’da çok mutlular. Burada doğal ortamda, dört mevsim ayrı bir güzellik sunuyorlar. Altınköy'e gelen ziyaretçilerimiz de yakından ilgi gösteriyor” dedi.

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