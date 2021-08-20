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Özer Türk Stadı TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Özer Türk Stadı TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor

Özer Türk Stadı TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor

Kuşadası Özer Türk Stadyumu yenileme çalışmaları genel görüntü

- AYDIN

Tron Doping Altın Harekete Geç Futbol 


- Kuşadasıspor’un 3. Lig’e çıkmasının ardından harekete geçen Kuşadası Belediyesi, Özer Türk Stadı’nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında stat, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bütünüyle yenilenecek. Özer Türk Stadı’nda, Kuşadasıspor’un 4 Eylül’de 52 Orduspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi yenileme, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, stadın TFF Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatı’nda yer alan kriterlere uygun hale gelmesi için gece gündüz çalışıyor. Çalışmalar kapsamında ilk önce stadın hakem ve futbolculara ait olan soyunma odalarının eksiklikleri giderildi. Tuvaletlerin fayanslarının yenilendiği emektar statta, kapalı tribünün altına yeni bir doping kontrol odası inşa edildi. Sahanın çevresi güvenlik önlemleri gereğince tel örgü ile çevrilirken, çim zeminin de her gün düzenli olarak bakımı yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilerleyen günlerde protokol, basın, açık ve kapalı tribündeki eksikler giderilecek. Ayrıca açık tribünde engelli taraftarların maçları izleyebilmesi için özel bir alan oluşturulacak. Ardından stat yönlendirme tabelaları, dijital skorboardun değişmesi, giriş turnikelerinde elektronik sisteme geçilmesi gibi işlemler tamamlanarak Özer Türk Stadı dört dörtlük bir futbol arenası olacak.
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