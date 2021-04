Özel olarak hazırlanan yuvalar her yıl 6 binden fazla leyleğe ev sahipliği yapıyor

--Leyleklerden ve yuva temizliklerinden aktüel görüntüler

- Göçebe kuşların Türkiye’de uğrak yeri olan Aydın'ın Söke ilçesi Avşar Mahallesi'nde 12 yıldır gelenek haline gelen leylekler için yuva hazırlıkları yeniden başladı.

12 yıl önce ilk kez Avşar Mahallesi’nden başlayan Leyleklere Yeni Yuva Projesi oluşturduğu farkındalıkla örnek oldu ve kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, göçlerini tamamlayarak Aydın'da kırsal kesimdeki yuvalarına gelmeye başladı.

ADM Elektrik tarafından 2009 yılında, ilk olarak Aydın'ın Söke ilçesinde doğayı ve doğal hayatı koruma bilinciyle başlatılan 'Leyleklere Yeni Yuva' projesi de 12 yıldır aralıksız devam ediyor. Proje genelinde elektrik dağıtım hattına ait direklerin tepe noktalarına leyleklerin yuva yapması için elverişli olan özel yaşam platformları yerleştiriliyor. Göç mevsimi öncesinde yerleştirilen özel yaşam platformlarının teknik bakımlarını yapan ekipler, leyleklerin yuvalarında temizlik ve kontrolleri yaparak yuvalara yakın elektrik dağıtım hatlarında yalıtım çalışmaları yapıyor. Göç yolları ve leylek yoğunluğunun olduğu bölgelerde de yatırım projelerini hassasiyetle şekillendiren şirkete leyleklerin en fazla göç ettiği yerlerden biri olan Avşar Mahallesi sakinleri de destek veriyor. 'Leyleklerin Annesi' Meryem Nine Daha önce yolda bulduğu yavru leylekleri evine getirerek besleyip büyüten 'Leyleklerin Annesi' olarak tanınan mahalle sakinlerinden 72 yaşındaki Meryem Ilgın, Her yıl leylekler mahallemizin çeşitli yerlerindeki yuvalara geri geliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yerdeki yavru leylekleri fark ettik. Onları görünce zarar göreceklerini düşünüp dayanamayarak eve getirdim. Birinin adını Yaşar, diğerinin adını da Efe koymuştum. Onları pamuğun içerisine sararak büyüttüm. Eşime mahallemizin yakınındaki gölden balık tutturdum, yumurta aldırdım onları yedirdim. Sonrasında da yine bir leyleğe ev sahipliği yaptım. O biraz büyüktü ve kimseyi yanıma yaklaştırmaz, yanımdan ayrılmazdı. Yine zor durumda bir leylek görsem yine getirir bakarım. Hayvanları çok seviyorum" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı şirkete de teşekkür eden Ilgın, "Ekipler sağ olsunlar her sene gelip yuvaları kontrol ediyorlar. Leyleklerin ayaklarına dolanabilecek ipleri alıyorlar, naylonları temizliyorlar. Direklerin üstlerine koydukları yuvalar da çok güzel oldu. Artık leylekler kendilerini tehlikeye sokabilecek yerlere yuva yapmak yerine buralara yuva yapıyorlar" diye konuştu.

Leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile iş birliği gerçekleştiren ADM Elektrik, acil ihtiyaç görülen leyleklerin sağlık problemlerine ve rehabilitasyon süreçlerine de destek oluyor, yeni yuva ihtiyaçlarını hızlıca karşılıyor.



