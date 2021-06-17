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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması

Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması

Yarışma.

Eğitim Dönemi Para Ödülü Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Öğrenciler.
-Öğretmenler.
-İsmet Gevrek'in açıklaması.
-Öğrencilerin açıklaması.
-Detaylar

( KÜTAHYA ) - (ÖZEL)- Okula adaptasyonlarını sağlamak ve bilgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen ‘Kim öğrenmek ister’ isimli yarışma heyecanlı anlara sebep oluyor KÜTAHYA

- Kütahya'da, özel eğitim öğrencileri için hazırlanan ‘Kim öğrenmek ister’ yarışması hem öğretiyor, hem de kazandırıyor. Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nda, uzaktan eğitim dönemi sonrasında sınıflarına dönen öğrencilere, okula adaptasyonlarını sağlamak ve bilgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen ‘Kim öğrenmek ister’ isimli yarışma heyecanlı anlara sebep oluyor. Proje yürütücüsü ve okul öğretmenlerinden İsmet Gevrek, "Pandemi sürecinde öğrencilerimiz çok sıkıldılar. Dönüşlerinden çok heyecanlı geldiler. Öğrencilerimiz için eğlence olsun amacı ile heyecanlarına ortak olmak amacı ile ‘Kim öğrenmek ister’ adından bir yarışma hazırladık. Öğretmen arkadaşlarımız sınıflarında verecekleri kazanımlarını hazırladılar. Öğrencilerimiz severek yarışıyorlar, eğleniyorlar bizlerde bu konuda sevinçliyiz. Yarışmanın bir diğer katkısı ise para ödülü olması, öğrencilerimiz belki de hayatlarında ilk defa emekleri ile para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Yarışma ile bazı öğrencilerimiz tüm soruları doğru cevapladı ve büyük ödülü aldı, evden eğitime devam eden bazı öğrencilerimiz ise bu yarışma sayesinden ilk defa okula gelerek topluluk önünde insanların karşısına çıktılar ailelerde bu konuda çok mutlular. Yarışmada sorulan sorular ile de öğrencilerimiz için telafi eğitimi oluyor, bilgilerini buradaki sorular ile pekiştirmiş oluyorlar" dedi.
Yarışmadan dolayı duydukları mutluluğu ifade eden özel eğitim öğrencileri ise, emeğe geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin eğitici bir yarışma olduğunu dile getirdiler. (HC-EFE-Y)
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