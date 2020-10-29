Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Özel öğrencilerden zeytin hasadı

Özel öğrencilerden zeytin hasadı

Öğrenci ve öğretmenlerin zeytin toplaması

Rehabilitasyon Mesleki Eğitim Öğretmenler Zeytinyağı Rehabilitasyon Merkezi 

-Zeytinlerden detay
-Zeytinlerin kasalara doldurulması
-Mesleki Eğitim Okulu Müdürü Gülser Yılmaz röp.
-Detaylar

( ANTALYA )- Toplanan zeytinler yağ sıkımı için fabrikaya gönderildi, geliri öğrencilere geri dönecek ANTALYA

- Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler, okulun bahçesinde zeytin hasadı yaptı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okulun bahçesinde bulunan zeytinleri topladı. Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireylerin rehabilite edilmeleri, sosyal hayata daha etkin katılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik eğitim ve etkinliklerini sürdürüyor. 16 Haziran’dan itibaren sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri kapsamında bireysel derslerin devam ettiği rehabilitasyon merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle okul grubu öğrencileri de beş gün yüz yüze eğitime başladı.
480 özel öğrenci merkezde bireysel rehabilitasyon, mesleki eğitim ve iş uygulama eğitiminden faydalanıyor. Zeytin topladılar Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimler dışında özel öğrencileri sosyal hayata hazırlamak için renkli etkinlikler de düzenleniyor. Her yıl düzenlenen zeytin hasadı bu yıl da öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Öğretmenleri eşliğinde okulun bahçesindeki ağaçlardaki zeytinleri toplayan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Toplanan zeytinler yağ sıkımı için fabrikaya gönderildi. Geliri öğrencilere Uzun bir aradan sonra tekrar öğrencilerine kavuştukları için mutlu olduklarını ifade eden Mesleki Eğitim Okulu Müdürü Gülser Yılmaz, “Eğitim ve atölye çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizle zeytin hasadı yaptık. Öğrencilerimiz önceki yıllarda kendi toplayıp kurdukları zeytinleri sabah kahvaltılarında tüketiyordu. Bu sene pandemiden dolayı kahvaltı öğünümüze ara verdik. Zeytinleri topladıktan sonra sıkma fabrikasına gönderiyoruz. 200 litreye yakın zeytinyağı bekliyoruz. Satışından elde edilen gelir de öğrencilerimizin eğitim gördüğü atölyelere malzeme olarak geri dönüyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı