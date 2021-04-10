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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Özel öğrenciler polis oldu, telsizden anons geçti

Özel öğrenciler polis oldu, telsizden anons geçti

POLİS TELSİZİ İLE ENGELLİ ÖĞRENCİ ANONS YAPMASI, DENETİM, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLMESİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İLE RÖPROTAJ, EKİPLERİN ÖĞRENCİLERLE SİREN ÇALARAK GİDİLMESİ

( KÜTAHYA )- Mobeseleri inceleyen, araç denetimi yapan polislere eşlik eden öğrenciler anons da geçti- Ekip otolarına binerek şehir turu attıktan sonra evlerine bırakıldılar KÜTAHYA

Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Polis Ekipleri Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup özel gereksinimli öğrenci polis ekipleriyle bir araya gelip telsizden anons geçti. Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Meliha Girgin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik ile engelli öğrenciler bir günlüğüne polis oldu. Tavşanlı İlçesi Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Amirliğine giden Meliha Girgin Rehabilitasyon öğrencileri, öğretmenleri ve Kurum Müdürü Selçuk Oğuz ile polislerin 176. yıl dönümünü çiçek vererek kutladı. İlk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden öğrenciler burada mobeseleri incelediler. Daha sonra öğrenciler ile polisler bölge trafik önünde bir araya geldi. İlk olarak araç denetimi yapan polislere eşlik eden öğrenciler daha sonra telsizle polislere anons geçti. Öğrencilerden Hamza Bahadır, "Güzel bir gün geçirdik. Burada polislerimizin gününü kutladık. Bir günlüğüne polis olduk." dedi.
Rehber Öğretmen Emine Onbaşı, "Öğrencilerimiz için de farklılık oldu. Güzel bir etkinlik olmuş oldu. Polislerimizin yıl dönümünü kutladık." diyerek yetkililere teşekkür etti. Polis Haftası’nı kutlayan öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çekilerek ekip otolarına binerek şehir turu atılıp evlerine bırakıldı. (Tİ-Y)
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