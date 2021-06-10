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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Özel öğrenciler engelleri üreterek aşıyor

Özel öğrenciler engelleri üreterek aşıyor

Okul Genel görüntü

Resim Atölyesi El Emeği Göz Nuru Öğretmenler El Sanatları Hediyelik Eşya 

-Özel Eğitimli öğrenciler
-Resim el işi mobilya ve müzik atölyesi üretim genel detay
-Öğrenciler röp.
-Okul Müdürü Ebubekir Koçaker

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, okulun mobilya, el sanatları ve resim atölyesinde el emeği göz nuru birçok ürün üreterek engelleri aşıyor. Yozgat’ta 98 öğrencinin eğitim gördüğü okulun mobilya, el sanatları ve resim atölyelerinde özel eğitimli öğrenciler tarafından birbirinden güzel süs eşyaları üretiliyor. Öğrenciler, hem el becerisi kazanıyor hem de zihinsel becerilerini geliştiriyor. Özel eğitimli öğrenciler mobilya atölyesinde ahşap oyma, çerçeve, peçetelik ve oyuncak gibi ürünler yaparken el işi atölyesinde hediyelik eşya, resim atölyesinde bir birinden güzel tabloları ortaya çıkartıyor. Müzik atölyesinde ise müzik aletleri çalarak terapi oluyorlar. Öğrenciler el ve zihin becerilerini kullanarak adeta ustalara taş çıkartırcasına ürünler ortaya çıkarıyor. Öğrenciler azim ve çalışkanlıkları ile engelleri aşarak örnek oluyorlar. Mobilya bölümde ahşap oymacılık yaptıklarını söyleyen öğrencilerden Muhammet Mustafa Koçak, “Burada kalemlik, çocukların oynayacaklarını yapıyoruz. Burada kereste ve çam ağacından mobilya yapıyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem de zamanımız burada üreterek geçiyor. Haftada 15 saati burada geçiyoruz” dedi.
Öğrencilerden Erdem Öcal ise “Burada sıkılmıyorum. Burayı seviyorum. Burada mobilya üretiyoruz, meslek öğreniyorum ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.
Okul Müdürü Ebubekir Koçaker de “Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulları olarak 98 öğrenciye 36 öğretmenimiz ile mobilya, el sanatları bölümleri müzik ve resim atölyeleri ile hizmet vermekteyiz. Okulumuzda mobilya ve el sanatları ile diğer sosyal alanlarda eğitimler verilmekte olup, öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Özel eğitimli öğrenciler özel ilgi ve alakaya ihtiyaç duymaktalar. Sınıflarımız 10 kişi ve her sınıfımızda iki öğretmen ve branş öğretmenlerimiz görev yapıyor. Eğitim öğretime bu şekilde devam ediyoruz” dedi.
(BMG-GF-
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