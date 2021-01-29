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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Özel Kuvvetler'den nefes kesen gösteri

Özel Kuvvetler'den nefes kesen gösteri

MSB paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Efes 


- Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşüt ekiplerinin bulutlar üzerinde nefes kesen görüntülerini paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim” ifadelerini kullandı. Bulutların üzerinde nefes kesen gösteride, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.(ME
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