Özel Kuvvetler’den gece sızma atlayışı

- Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı personellerin gece paraşütle sızma atlayışı görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, “Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı.” notuyla paylaşılan görüntülerde, Özel Kuvvetler Komutanlığı bağlısı personellerin gece gerçekleştirdiği paraşütle sızma atlayışı yer aldı.
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