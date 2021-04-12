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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Özel Kuvvetler’den gece sızma atlayışı

Özel Kuvvetler’den gece sızma atlayışı

paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı personellerin gece paraşütle sızma atlayışı görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, “Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı.” notuyla paylaşılan görüntülerde, Özel Kuvvetler Komutanlığı bağlısı personellerin gece gerçekleştirdiği paraşütle sızma atlayışı yer aldı.
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