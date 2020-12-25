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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Özel izinle dünya evine girdiler

Özel izinle dünya evine girdiler

Drone görüntüsü

Ölümsüz Koronavirüs Baba Ocağı Düğün Töreni Alabalık 

-Gelinin baba evinden çıkarılırken görüntüler
-röportaj
-Detaylar

( ARTVİN -ÖZEL-DRONE)- Hayalini kurduğu gelinliği bir saatliğine giymenin mutluluğunu yaşadı ARTVİN

- Artvin’de korona virüs yasakları nedeniyle düğün yapamayan çift, 1 saatlik özel izin alarak dünya evine girdi. Gelin Fatma Özçelik, hayalini kurduğu gelinliği bir saatlik giymenin mutluluğunu yaşadı. Artvin’de evlenme kararı alan Fatma Özçelik ve Ali Erdem çifti, korona virüs tedbirleri çerçevesinde düğün yapamayınca yetkililerden 1 saat izin alarak dünya evine girdiler. 1 saatlik olsa bile gelinlik giymek isteyen Fatma Özçelik, hayali kurduğu gelinliğini giymenin mutluluğunu yaşadı. Artan vakalar nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve nikah törenleri yasaklanınca Fatma Özçelik ve Ali Erdem çifti, planladıkları düğün törenin yapamadılar. Baba ocağından gelinliğiyle çıkma isteyen Fatma Özçelik, damat tarafının İl Emniyet Müdürlüğü'nden 1 saatlik özel izin almasıyla düğün merasimini gerçekleştirdiler. Sayılı davetliler eşliğinde, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde gerçekleşen düğünde, bölgeye özgü örf ve adetler eşliğinde gelin baba ocağından gelinliğiyle çıkartıldı. Hayalini kurduğu gelinliği 1 saatliğine olsa bile giymenin mutluluğunu yaşayan Fatma Özçelik, “Normal düğün olsaydı çok daha kalabalık olurdu. Malum bu süreçten dolayı birçok insanı davet edemedik. Çok yakın olan akrabalarımız eşliğinde pandemi kurallarına uyarak sade bir düğün yaptık. Umarım bir an önce bu salgından kurtuluruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftin düğünleri kışa denk gelince, gelin ve damadın dış mekan fotoğraf çekimleri, kar eşliğinde yapıldı. Doğal güzelliğiyle ünlü Borçka Karagöl’ün karla kaplı muhteşem doğası eşlinde bu mutlu günlerini ölümsüzleştirdiler.
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