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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Özel hastane önünde silahlı dehşet: 1'i ağır 3 yaralı

Özel hastane önünde silahlı dehşet: 1'i ağır 3 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekipleri
-güvenlik önlemleri

( SAKARYA -1)- Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi SAKARYA

- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde silahlı vurulan 1'i ağır toplamda 3 kişi yaralandı. Olay öğlen saatlerinde Sakarya Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adapazarı'nda bulunan bir özel hastane önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 1'i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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