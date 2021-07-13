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Özel Harekat ekiplerinin müdahalesi sonucu son bulan rehine operasyonunun şüphelisi adliyede
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Özel Harekat ekiplerinin müdahalesi sonucu son bulan rehine operasyonunun şüphelisi adliyede

Özel Harekat ekiplerinin müdahalesi sonucu son bulan rehine operasyonunun şüphelisi adliyede

Zanlının emniyetten çıkarılması

Rehine Operasyonu Ses Bombası Madde Bağımlısı Polis Özel Harekat Polis Ekipleri 

-Arşiv görüntüler

( BURSA )- Madde bağımlısı şahsı etkisiz hale getiren özel harekat ekipleri, 2 rehineyi kurtardı BURSA

- Bursa'da aynı evde birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin alan madde bağımlısı şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtı. Özel harekat ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla şahıs etkisiz hale getirilirken, 2 rehine kurtarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil A., aynı evde birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin aldı. Evden silah sesinin yükselmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokaktan Halil A.'ya seslendi. Pencereye çıkan Halil A., ekiplerin üzerine rastgele ateş açtı. Daha sonra içeriye giren Halil A., evin içerisinde de ateş etmeye devam etti. Halil A.'nın ateş açması üzerine bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışları kapatılırken, ekipler çelik yelek giydi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına karşılık vermeyen Halil A., pencereyi kapatarak evin içerisine girdi. Özel harekat ekipleri, koçbaşı ile kapıyı kırıp, ses bombası ve uzun namlulu tüfeklerle içeriye girerek operasyon düzenledi.
Etkisiz hale getirilen Halil A. gözaltına alınırken, 2 rehine sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Halil A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri, başarılı operasyonun ardından ekipleri alkışladı. Gece boyu emniyetteki sorgusu süren Halil A. işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. (HG-
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