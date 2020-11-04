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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Özel harekat aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Özel harekat aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Olay yeri görüntüleri

Acil Servis 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Özel Harekat Polisleri Direksiyon 

-Devrilen araçtan görüntüler
-Detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da özel harekat polislerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu araçtaki 3 kişiden 2’si yaralandı. Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Kozluk mevkiisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel harekat polislerini taşıyan 06 AZ 800 sivil plakalı minibüs sürücüsü Yavuz C., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüjdeki ağacı yıktıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Karşı şeritten gelen araçların kazayı fark etmesiyle durum 112 acil servise bildirildi.
Polis ve jandarma ekipleri Samsun-Ordu karayolunun trafik akışını tek şeritten sağlarken olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, kazada hafif yaralanan özel harekat polisleri Yavuz C. ve Gökhan Ü. Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüs, çekici yardımıyla karayolundan çekildikten sonra Samsun-Ordu karayolu tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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