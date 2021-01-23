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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Özel Harekât Polisleri çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor

Özel Harekât Polisleri çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor

Özel Harekat operasyon hazırlığı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Sanal Ortam Çatışma 


- Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekât Polisleri'nin çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlandığını gösteren bir video paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel Harekat Polislerinin çatışma şartlarına ve operasyonlara sanal ortam üzerinden hazırlandığı bir video paylaştı. Paylaşılan videoda “Uçak kaçırma, metro ve hücre evi baskınları. Özel Harekat Polislerimiz çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.
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