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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Özel halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı

Özel halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Taksi Şoförü Halk Otobüsü Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulanslardan görüntü
-Ambulans içindeki çocuklardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Kalabalık oluşturan vatandaşlardan görüntü
-Polis ekiplerinin çalışmaları

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsü ile ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 41 ADL 574 plakalı özel halk otobüsü ile, Bedri C. yönetimindeki 41 T 3026 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü M.Ö., taksi şoförü Bedri C. ile takside yolcu olarak bulunan Serpil G. yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, taksi içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında taksi şoförü Bedri C. ile takside yolcu olarak bulunan Serpil G. sıkıştıkları yerden çıkarılarak bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu sırada kaza yapan araçları izlemek isteyen vatandaşlar ise bölgede kalabalık oluşturdu. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan etkilenen ve korkan 3 çocuğa ise, ambulansta tetkik yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-RFK-
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