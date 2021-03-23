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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Özel halk minibüsleri dezenfekte ediliyor

Özel halk minibüsleri dezenfekte ediliyor

Zabıta ekipleri denetleme ve dezenfekten işleri

( TOKAT ) TOKAT

Akalan Allah 


- Erbaa Belediyesi ekipleri özel halk minibüslerini korona virüse karşı dezenfekte edip denetliyor. Alınan önlemler ve kurallara uyulması sonucu 32 şoförün hiçbiri 1 yıldır korona virüse yakalanmadı.Erbaa Belediyesi ekipleri ilçede hizmet veren özel halk minibüslerini korona virüs salgınına karşı sürekli dezenfekte edip denetimler yapıyor. Alınan önlemler ve kurallara uyulmasıyla 1 yılda hiçbir şoför korona virüse yakalanmadı.Korona virüsün Türkiye’de görüldüğü günden bu yana hiçbir şoförlerinin korona virüse yakalanmadığını ifade eden Şehir İçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hakan Kılıç, "Arabalarımızda dezenfektanlar var. Bildirimler asılı. Belediye her hafta gelip ilaçlıyor araçlarımızı. Turlardan gelince elimizi yıkıyoruz. Arabaları temizliyoruz. 32 tane şoförümüz var. Hiçbirimizde Allaha şükür öyle bir şeye rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlamayız” dedi.
Belediye olarak denetimleri aksatmadan yaptıklarını ifade eden Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Dinçer Çağlayan ise, “Haftalık, aylık sürekli denetimleri yapıyoruz. Mesafedir, bu konularda denetimlere ağırlık veriyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Burada görüldüğü gibi 32 dolmuş hattı şoförümüzün hiçbiri bugüne kadar vakaya yakalanmadı. Denetimlerimizi daha da arttıracağız” ifadelerini kullandı.
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