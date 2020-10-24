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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Özel gereksinimli çocukların velileri de ders başı yapıyor

Özel gereksinimli çocukların velileri de ders başı yapıyor

sınıftan görüntü

Hafta Sonu Sayılar Öğretmen Öğrenciler Yüz Yüze 

-bakan ve veliler
-detaylar

( ANKARA )- Bakan Selçuk: - "Engeli bulunan bir çocuğun annesi, babası, kardeşi hatta büyük annesi ya da dedesi olmak da özel bir durumdur"- “Bakanlık olarak ilk kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine yönelik 12 kurs programı hazırladık” ANKARA

- Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanılması kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı, ailelere yönelik destekleme çalışmalarına da yenilerini ekliyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı veli eğitimi kurslarında ebeveynler çocuklarıyla günlük yaşam, öz bakım ve iletişim becerilerini geliştirmek ve duygusal yönden destek alabilmek için tıpkı onlar gibi ders başı yapıyor. Mamak Halk Eğitimi Merkezindeki kurs programındaki bir derse konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da velilerle birlikteydi. “Bakanlık olarak ilk kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine yönelik 12 kurs programı hazırladık” diyen Selçuk, “Biliyoruz ki engeli bulunan bir çocuğun annesi, babası, kardeşi hatta büyük annesi ya da dedesi olmak da özel bir durumdur. Kurslarla velilerimize duygusal destek vermek ve bilgilerini artırmak, işlerini kolaylaştırmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Millî Eğitim Bakanlığı özel eğitime gereksinim duyan çocukların ailelerine yeni eğitim programları başlattı. ‘Ortopedik Engeli ve Süreğen Hastalığı Bulunan Bireylerin Aileleri’nden ‘Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Bireylerin Aileleri’ne kadar geniş bir yelpazede düzenlenen bu kurslarda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin öz bakım, günlük yaşam, dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi gibi birçok konu yer alıyor. Bakan Ziya Selçuk, bu kapsamda velilerle ders atmosferinde buluşmak üzere Ankara Mamak Halk Eğitimi Merkezindeydi. Ders öncesinde meslek edindirme kurslarına özel olarak hazırlanan mutfaktaki ve kuru temizleme eğitimi atölyesindeki öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, kursiyerler tarafından hazırlanan sergideki ürünleri de yakından inceledi. Bakan Selçuk daha sonra özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin velileriyle ders başı yaparak öğretmenin sunumunu dinledi, dersin sonunda ise Ziya Öğretmen olarak tahta başına geçti. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması için 5 engel grubuna ait 715 kurs programı bulunduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk şöyle devam etti: “Öğrencilerimizin eğitim imkânlarını artırıyoruz ancak biz bu çocuklarımızın velilerine yani sizlere de destek olmalıyız ve oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki engeli bulunan bir çocuğun annesi, babası, kardeşi hatta büyük annesi ya da dedesi olmak da özel bir durumdur.” Bakanlık olarak ilk kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine yönelik 12 kurs programı hazırladıklarını belirten Selçuk, “Çocuğunuzun engel durumuna göre seçeceğiniz kurslarla sizlere duygusal destek vermek ve bilginizi artırmak, işlerinizi kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.
“Halk Eğitimi Merkezlerindeki kurslar, normalde 12 kursiyerle açılırken burada bir kişinin talebiyle dahi açılacak.” diyen Bakan Selçuk, “Çocuklarımızın ailelerinin uygunluk durumuna göre kursların akşam ya da hafta sonu olması da mümkün. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın aileleri için bu kurslarımız bundan sonra hep devam edecek. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda kursların sayıları ve çeşitliliği artırılabilecek” ifadelerini kullandı.
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