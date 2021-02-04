Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine örnek hizmet

Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine örnek hizmet

Yaşlılar

Hastane Irak 

-Ekip
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartallılara her alanda eşit hizmet ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde hastanelere ulaşmada zorluk çeken özel gereksinimli vatandaşlar, ‘Hastane Nakil Aracı’ ile evlerinden alınıp hastanelere ulaştırılıyor. ‘Kartal’a Engel Yok’ sloganıyla, Kartal’da özel gereksinimli bireylerin daha rahat ve özgür bir kentte yaşamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde örnek bir çalışma gerçekleştiriyor. Hastanelere ulaşmada zorluk çeken özel gereksinimli bireyler, evlerinden ‘Hastane Nakil Aracı’ ile alınarak, gitmek istedikleri hastanelere ulaştırılıyor ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar evlerine bırakılıyor. “Kadınlar, çocuklar ve özel gereksinimli komşularımız önceliğimiz” Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal’da göreve başlamadan önce söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı gerçekleştirirken; kadınlarımızı, çocuklarımızı ve özel gereksinimli komşularımızı öncelik veriyoruz. Özellikle, salgın sürecinde hastanelere ulaşmakta zorluk çeken komşularımızı gitmek istedikleri hastanelere ulaştırıyoruz. Kartal Belediyesi olarak, sosyal devlet anlayışından ödün vermeden, Kartallı komşularımızın tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı