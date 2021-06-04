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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Özel eğitim öğrencilerinden unutulmaz etkinlik

Özel eğitim öğrencilerinden unutulmaz etkinlik

Özel öğrencilerden görüntüler

Gaba Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Etkinlikten görüntü
-Gulbanu Syrgabayeva açıklamaları
-Okul müdürü Sami Yanık açıklaması
-detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale Mehmet Işıtan Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Kırıkkale merkez Osmangazi Mahallesinde bulunan Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulunda özel öğrenciler aldıkları eğitimlerle topluma hazırlanıyor. Öğrencilerin potansiyellerinin geliştirildiği okulda özel bireylerin kendi ayakları üzerinde durması amaçlanıyor. Türkiye ve Kazakistan bayraklarının da yer aldığı etkinlikte de özel öğrenciler gönlünce eğlendi. Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nın eşi Gulbanu Syrgabayeva, Türkistan vatandaşı Dr. Fatma Sönmez, Okul Müdürü Sami Yanık ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte özel öğrenciler, günlerdir hazırlandıkları gösteriyi sundu. Eskimeyen şarkılardan Üsküdar’a Giderken eşliğinde hazırladıkları koreografileri sergileyen öğrenciler, büyük beğeni topladı. Gulbanu Syrgabayeva, etkinlik sonunda öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Özel öğrencilerin gösterisinden çok etkilendiğini dile getiren Gulbanu Syrgabayeva, emeği geçen herkese teşekkür etti. "Özel eğitimde ülkemiz çok yol kat etti" Yeni binalarında 2 yıldır eğitim verdiklerini kaydeden Okul Müdürü Yanık ise, “Bizim amacımız burada çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek. Okulumuzdan da ülkemizde ilk 10’a girebileceğini düşünüyorum. Diğer ülkelere nazaran özel eğitim konusunda ülkemiz son zamanlarda çok yol kat etti. Engellilere verilen değer ve bu çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında güzel adımlar atıldı. Bu çocuklara her alanda, ne gerekiyorsa hizmet etmeye hazırız” dedi.

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