Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı

--Kaçak avcıların kullandığı malzemeler

--Yakalanan kuşlardan detaylar

--Genel detaylar



( GAZİANTEP )- Saka kuşu avcılarına 14 bin 250 lira para cezası kesildi GAZİANTEP



- Gaziantep’te saka kuşlarını avlamak için ağlar kurduktan sonra kuş sesi çıkararak teyp ile tuzak kuran 2 yabancı uyruklu şahıs, devriye atan jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalan yabancı uyruklu A.A. ile İ.İ.’ye 14 bin 250 lira para cezası kesilirken, avlanılan 15 saka kuşu tekrardan doğaya salındı. Gaziantep’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde devriye atan Mavikent Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, ekin tarlasına tuzak kurarak saka kuşu avlayan yabancı uyruklu A.A. ile İ.İ.’yi fark etti. Saka kuşlarını avlamak için ağlar kurduktan sonra kuş sesi çıkararak teyp ile tuzak kurduklarını belirlenen şahıslar ekiplerce yakalandı. Kaçak avcıları tespit eden jandarma, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Jandarma ekipleri, avcıların yakaladığı 15 canlı saka kuşu ile kafes, kuşu yakalayabilmek için kullanılan ağ, kuş sesi çıkaran teyp ve aküye el koydu. Saka kuşları doğaya salındı El konulan saka kuşları jandarma ekipleri tarafından tekrardan doğaya salınırken, 2 kaçak avcıya Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince Kara Avcılığına Muhalefet suçundan 14 bin 250 lira para cezası kesildi. (MAE-SVY-

