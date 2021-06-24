Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı

Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı

-Saka kuşlarının tekrardan doğaya salınması

Para Cezası Jandarma Kaçak Kaçak Avcı Avcılar 

--Kaçak avcıların kullandığı malzemeler
--Yakalanan kuşlardan detaylar
--Genel detaylar

( GAZİANTEP )- Saka kuşu avcılarına 14 bin 250 lira para cezası kesildi GAZİANTEP

- Gaziantep’te saka kuşlarını avlamak için ağlar kurduktan sonra kuş sesi çıkararak teyp ile tuzak kuran 2 yabancı uyruklu şahıs, devriye atan jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalan yabancı uyruklu A.A. ile İ.İ.’ye 14 bin 250 lira para cezası kesilirken, avlanılan 15 saka kuşu tekrardan doğaya salındı. Gaziantep’in Bağlarbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde devriye atan Mavikent Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, ekin tarlasına tuzak kurarak saka kuşu avlayan yabancı uyruklu A.A. ile İ.İ.’yi fark etti. Saka kuşlarını avlamak için ağlar kurduktan sonra kuş sesi çıkararak teyp ile tuzak kurduklarını belirlenen şahıslar ekiplerce yakalandı. Kaçak avcıları tespit eden jandarma, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Jandarma ekipleri, avcıların yakaladığı 15 canlı saka kuşu ile kafes, kuşu yakalayabilmek için kullanılan ağ, kuş sesi çıkaran teyp ve aküye el koydu. Saka kuşları doğaya salındı El konulan saka kuşları jandarma ekipleri tarafından tekrardan doğaya salınırken, 2 kaçak avcıya Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince Kara Avcılığına Muhalefet suçundan 14 bin 250 lira para cezası kesildi. (MAE-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement