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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Özbekistan-Türkiye ortak askeri tatbikatı

Özbekistan-Türkiye ortak askeri tatbikatı

- Açılış töreninden detaylar - Askeri tatbikat detaylar başladıTAŞKENT (AA) - Özbekistan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikat Özbekistan 'da başladı.
Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tirmiz şehrindeki askeri poligonda yapılacak Özbek - Türk ortak askeri tatbikatı için açılış töreni düzenlendi.
Tatbikatın açılışında, Özbekistan Savunma Bakanlığı yetkilisi Laziz Usmanov, Güney Operasyon Bölge Komutanı Polat Satvaldiyev ve Türkiye Özel Harekat Tugay Komutan Yardımcısı Rüştü Töredi ile iki ülke özel harekat kuvvetleri mensupları hazır bulundu.Milli marşların çalınmasıyla başlayan törende, iki ülke askerleri geçiş yaptı.Törende konuşan Türk ve Özbek askeri yetkililer, ortak tatbikatın en iyi şekilde geçeceğini kaydederek, katılımcılara başarılar diledi.Ortak askeri tatbikat kapsamında iki ülke askerleri 15 kilometrelik özel taktik koridorundan geçme, özel atış, yakın dövüş ve zorlu koşullarda hayatta kalma konularında ortak eğitim yapacak.Katılımcılar ayrıca özel taktik eğitiminin yanı sıra ortak spor müsabakaları düzenleyecek.Yarın, resmi ziyaret kapsamında Özbekistan 'a gelecek olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 25 Mart'ta ortak tatbikatı izleyecek.Ortak tatbikat 27 Mart’ta sona erecek.Tatbikat, iki ülke arasındaki askeri iş birliği planı kapsamında düzenleniyor.

Açılış Töreni General Tatbikat Askeri Tatbikat 

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