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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Özbek asıllı DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı

Özbek asıllı DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı

Havalimanı güvenlik kamera kayıtları

Pasaport Kontrolü Parmak İzi Yurt Dışı Terör Örgütü Sınır Dışı 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan sevk edildiği geri gönderme merkezinden kaçan Özbekistan uyruklu şüpheli havalimanında sahte pasaportla yurt dışına kaçarken yakalandı. Terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesi ile 4 yıl önce düzenlenen bir operasyonla yakalanan Özbekistan uyruklu B. M., polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. İddiaya göre Özbek aslılı örgüt üyesi, söz konusu merkezden kaçarak izini kaybettirdi. Şüpheli, Türkiye’den Almanya’ya kaçmak için sahte pasaport temin etti. Daha sonra 6 Ocak Pazartesi sabahı saat 06:40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen şüpheli, burada polise T.K. adına düzenlenmiş pasaport gösterdi. Özbekistan uyruklu “yolcunun” pasaport kontrolünde durumundan şüphelenilerek yapılan parmak izi incelemesinde, gerçek kimlik bilgilerinin DEAŞ örgütüne üye olmak suçundan soruşturma geçirmiş Özbekistan uyruklu B.M. olduğu tespit edildi. Yakalanan B.M.’nin, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 2017 yılında işlem gördüğü, İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nden bir süre önce kaçarak sahte evraklarla yurt dışına gitmeye çalıştığı ifade edildi. Beş gün önce yakalanan zanlının, sınır dışı edilmek üzere tekrar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği kaydedildi.
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